Roma, addio a Maria Gabriella Scarpellini, primario del Pronto soccorso Umberto I

di Camilla Mozzetti

Punto di riferimento per pazienti e colleghi e faro per i tanti studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia: Maria Gabriella Scarpellini, primario del Pronto soccorso Umberto I è scomparsa al termine di una terribile malattina. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto nella cappella universitaria della Sapienza. Instancabile professionista e medico per vocazione, la Scarpellini ha dato molto in termini umani e professionali al reparto che gestiva da anni. Tanto da solcarne l'ingresso anche durante le ferie per accertarsi che tutto funzionasse come doveva. Da neo medico scelse fin da subito la "prima linea", il reparto di emergenza, rifiiutando un posto in clinica. E al pronto soccorso, durante un turno, venne ferita alla mano da un paziente riportando la frattura della scafoide. Ciononostante, non si è mai tirata indietro.La Scarpellini era un «Esempio per tutti di umanità e competenza professionale», si legge nella pagina Facebook del Dipartimento di Medicina clinica che ieri ha diramato la notizia della sua scomparsa. «Con la sua morte - spiega l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato - perdiamo una professionista importante che guidava uno dei Pronto soccorso principali della Capitale. Ha lavorato sino agli ultimi giorni consapevole della malattia, un punto di riferimento per la comunità del Policlinico Umberto I, per gli operatori, gli studenti e gli utenti del Pronto soccorso».A salutarla, oggi pomeriggio nella Cappella universitaria della Sapienza, sono stati tanti colleghi e studenti.