Roma, tragedia in caserma: carabiniere di 36 anni muore d'infarto

Tragedia ieri mattina nella stazione di Tor Vergata. Marco Lattanzi, 36 anni, il carabiniere di guardia alla caserma è è stato trovato da un collega alle prime ore del mattino privo di sensi ed è morto poco dopo in ospedale. Immediata la chiamata al 118 che ha trasportato il militare presso il vicino policlinico di Tor Vergata. Da una prima indagine dei medici del policlinico, un improvviso malore, forse un infarto fulminante, avrebbe tolto la vita all'appuntato Lattanzi, da alcuni anni in servizio presso la stazione carabinieri di Tor Vergata, dove era amato e apprezzato da tutti i colleghi.Marco Lattanzi viveva ad Ariccia, lascia la moglie, e un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i suoi amici, familiari, parenti, colleghi di altri comandi e nei suoi superiori. Dopo l'esame autoptico sul corpo potranno essere svolti i funerali, la stazione carabinieri di Tor Vergata è una delle 9 caserme sotto la direzione della compagnia di Frascati, si è spesso distinta per importanti operazioni anti crimine a cui l'appuntato Marco Lattanzi, scomparso a soli 36 anni aveva partecipato. L'Associazione " Nuova Difesa" in un post sulla propria pagina si unisce al profondo dolore della famiglia ed esprime tutto lo sconforto per la prematura perdita dell'appuntato Marco Lattanzi.