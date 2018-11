Roma, investe un uomo e va a fare la spesa: anziana di 76 anni denunciata

Ha travolto con l'auto un anziano nei pressi del cimitero comunale di Manziana, vicino Roma, e ha proseguito la corsa. È accaduto martedì mattina. Oggi, al termine di indagini, i carabinieri della stazione di Manziana sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'incidente e a rintracciare la responsabile dell'investimento.Si tratta di una 76enne del posto che, subito dopo l'incidente, non curandosi delle condizioni della vittima, ha proseguito tranquillamente la sua corsa per andare a fare la spesa al supermercato. La donna è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per lesioni personali stradali e omissione di soccorso. Le condizioni della vittima, ancora ricoverata in ospedale, sono purtroppo peggiorate.