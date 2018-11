Metro A e B, in arrivo 425 milioni per la manutenzione

«Stiamo per portare in giunta la bozza di convenzione sui 425 milioni stanziati dal Mit per l'ammodernamento delle metro A e B di Roma. A gennaio arrivano i primi 40 milioni per finanziare le attività previste». Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo nel corso di un a conferenza con il sindaco Virginia Raggi sui trasporti. «Si tratta di uno stanziamento che verrà erogato complessivamente nel corso di 5 anni seguendo un cronoprogramma. Con quei fondi si procederà alla manutenzione delle linee metro A e B, dei treni e all'acquisto di nuove vetture per quelle linee. La prime attività saranno dedicate alla manutenzione ed

all'acquisto dei convogli».