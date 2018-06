Mangiano in un locale a Prati: poi minacciano il titolare e fuggono senza pagare su una Bmw

di Marco De Risi

Quattro albanesi si sono comportati come se fossero loro i proprietari di un noto locale in viale Giulio Cesare, poco distante da San Pietro. Il grave episodio si è registrato ieri sera quando gli albanesi si sono seduti ad un tavolo, hanno ordinato ma poi, nonostante le insistenze del titolare, si sono allontanati senza pagare, a bordo di un Bmw nuovo di zecca.



Sembra che uno degli stranieri abbia anche minacciato il proprietario del locale. I quattro avevano da subito destato sospetti ma i camerieri comunque li hanno serviti non potendo fare un processo alle intenzioni. Gli albanesi hanno consumato primo, secondo ed anche del buon vino. Poi, dopo il caffè, si sono alzati e con strafottenza non hanno nemmeno preso in considerazione il conto che il cameriere gli aveva messo sul tavolo.



A quel punto il ristoratore ha chiamato la polizia ma il gruppo si è accorto di quello che stava accadendo. Uno di loro ha spintonato un cameriere e poi sono fuggiti a bordo del Bmw. Quando è arrivata la polizia, gli albanesi erano già lontani. Sono risultate inutili le ricerche degli investigatori nel quartiere.

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA