Mamma perde il figlio neonato sulla Metro, un viaggiatore assiste il piccolo e chiama la polizia che lo riporta alla madre

di Marco De Risi

Tanta paura per una mamma che ha "perso" il figlio neonato in passeggino dentro un convoglio della metropolitana. E’accaduto nel tardo pomeriggio di oggi alla fermata Torrenova. La donna si accingeva a salire su un vagone ma le porte si sono chiuse: lei è rimasta sulla banchina mentre il bimbo è partito dentro il convoglio. Per fortuna un passeggero si è accorto di quello che stava accadendo e si è preso cura del bimbo fino alla prossima stazione. Il passeggero ed il piccolo sono scesi alla stazione di Torre Angela da dove hanno chiamato la polizia. Gli agenti, quindi, hanno portato il neonato alla madre che è stata colta da un leggero malore per lo spavento. La polizia proprio ascoltando il testimone ha verificato che non si è trattato di nessuna negligenza da parte della madre ma solo di un incidente.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:28



