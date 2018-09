Roma, il marito la picchia, lei si barrica in una stanza: «Aiuto, vuole ammazzarmi»

«Aiuto mio marito vuole uccidermi». E' la telefonata arrivata a lla polizia da una donna costantemente maltrattata dal marito che si è barricata in una stanza di casa. E' accaduto in zona Pantano a Roma e la vittima, sotto choc, è stata salvata mentre l'uomo, un 58enne originario di Ferentino in provincia di Frosinone, è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti.



L'uomo era arrivato a tirarle delle cassette piene di pomodori, ma spesso come arma usava il bastone e, nell'ultimo caso, anche un coltello con il quale si è autolesionato per far credere agli agenti che quelle ferite gliele avesse procurate la moglie. L'uomo, ubriaco, all'arrivo degli agenti voleva continuare a picchiare la donna. Grazie alle testimonianze dei vicini, agli accertamenti effettuati dal commissariato Romanina e al racconto della stessa vittima, i poliziotti hanno potuto ricostruire diversi episodi di violenza.



L'epilogo nella giornata di ieri, quando la donna non ha visto altra via di scampo se non quella di comporre il 112, numero unico di emergenza, e aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Per il marito si sono spalancate le porte del carcere. La moglie, medicata in ospedale, ne avrà per 21 giorni di prognosi.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:58



