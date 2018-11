Maltempo, nuovi disagi causati dalla pioggia: chiuse per allagamento strade e sottopassi

Il maltempo ritorna a colpire Roma, causando disagi alla viabilità. Due sottopassi, in via di Decima e via Caduti della Resistenza, sono stati chiusi al traffico dalla polizia locale di Roma capitale per allagamenti. Segnalati allagamenti anche nel sottopasso di via Laurentina, altezza Tintoretto in direzione viadotto Magliana. La pioggia ha sommerso nelle ultime ore anche via Trionfale all'altezza della zona Ottavia. In mattinata allagamento in via delle Capannelle,

altezza stazione ferroviaria. In via Oreste Ranelletti a Casal Lumbroso pattuglie del gruppo Monteverde hanno chiuso la strada perchè numerosi frammenti sono volati dai tetti dei capannoni industriali della via. Ai proprietari è stato intimato di mettere in sicurezza le coperture e bonificare l'area al fine di poter riaprire la strada.



Ultimo aggiornamento: 16:23

