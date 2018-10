Maltempo, allerta piogge e vento: rischio disagi per le prossime 48 ore

«Il Campidoglio si prepara a fronteggiare l'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, dovrebbe interessare Roma nelle giornate di domani e domenica. Alle 18,30, nella sede della Protezione Civile Capitolina, è stata convocata dalla sindaca Virginia Raggi una riunione preparatoria per mettere a punto il sistema di interventi in caso di maltempo». Lo fa sapere il Campidoglio. «Sarà un 'Pre-Coc', in vista dell'apertura del vero e proprio Coc, il Centro operativo comunale deputato a gestire l'allerta e già convocato per la mattina di domenica. Qualora le previsioni dovessero suggerire di anticiparne o posticiparne l'apertura, il Coc verrà spostato di conseguenza. Al Centro operativo comunale partecipano tutte le strutture capitoline interessate, le societario di servizi e le organizzazioni di volontariato, coordinate dalla Protezione civile di Roma Capitale», conclude.

EVENTI SOSTESI CAUSA MALTEMPO

Dopo una verifica della Prefettura di Roma e della Protezione Civile che hanno comunicato un'allerta meteo per domenica 28 ottobre e lunedì 29 ottobre, gli organizzatori di Videocittà hanno sospeso e rimandato a data da destinarsi alcune delle attività previste: Drive-In promosso da ENI-Enjoy e l'arena cinematografica all'ombra del Colosseo. Rimandato anche il programma di domenica 28 ottobre all'interno dei padiglioni delle Ex Caserme Guido Reni, cioè il Padiglione India e il Padiglione della Realtà Virtuale, la maratona «1968: Niente come prima» e l'Escape Room; sospese la Caccia al Tesoro promossa da Rai MOVIE con l'Istituto Cine-TV Roberto Rossellini.

