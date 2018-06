Maltempo, temporale su Roma: allagamenti e alberi caduti

Violento temporale a Roma intorno all'ora di pranzo. La pioggia si è abbattuta prima sul quadrante nord della Capitale, con allagamenti in diverse strade intorno alle arterie di via Salaria, via Nomentana e via Flaminia. In zona Villaggio Olimpico il ramo di un albero è caduto in via Gran Bretagna, mentre su via dell'Acquafredda ci sono stati fortissimi rallentamenti causa un allagamento.



I problemi si sono poi spostati a sud e principalmente nelle zone intorno alla via Prenestina, dove si registrano allagamenti in viale della Venezia Giulia, Via dei Gordiani, Via Alberto da Giussano, Viale Palmiro Togliatti altezza Via dei Gelsi. Per quanto riguarda la mobilità le metro viaggiano regolari, mentre i tram 5, 14 e 15 sono bloccati e per quelle linee Atac ha previsto bus sostitutivi. Inoltre la linea 412 ha forti ritardi per danni da maltempo via dei Gordiani.









Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



