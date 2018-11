Maltempo a Roma, allagamenti sulla Tangenziale: chiuso un tratto da Batteria Nomentana

La pioggia si sta abbattendo su Roma e crea i primi disagi. A causa di un allagamento è stata chiusa per oltre un'ora la Nuova Circonvallazione Interna all'altezza di Batteria Nomentana in direzione di San Giovanni.Per oggi il Centro Funzionale Regionale aveva emesso un'avviso di criticità indicando che dalle prime ore e per le successive 12-18 ore la possibilità di criticità idraulica in codice giallo sui Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Aniene. La Sala Operativa regionale ha allertato il Sistema di Protezione Civile e invitato tutte le strutture ad adottare gli gli adempimenti di competenza. Su Roma, per domani, è prevista pioggia con possibilità di qualche temporale.