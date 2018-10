Roma, decine di alberi e rami caduti in strada e sulle auto: superlavoro dei vigili del fuoco

Alberi e rami caduti in strada in diverse zone della Capitale a causa del maltempo. Chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. Sul posto i vigili del Fuoco e polizia locale. In via della Tecnica all’Eur un albero è caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di Brava. In via dello Scalo di San Lorenzo direzione Porta Maggiore un albero si è schiantato su due auto parcheggiate.



Mentre sulla strada che porta al parcheggio della fermata della metropolitana Arco di Travertino, si viaggia su una sola corsia per un albero caduto. Presenza di alberi sulla carreggiata anche in viale Giorgio Washington, quartiere Pinciano. Traffico rallentato. Sul posto il servizio giardini per intervento sui rami. Stessa fotografia in via Ostiense, all’altezza di via Monte del Finocchio, inevitabili code. Tra i danni maggiori causati dal maltempo e soprattutto con il vento forte che da questa mattina è in continuo aumento, un grosso albero è caduto su una casa alla Garbatella creando non pochi problemi al tetto della palazzina.



Tra viale della Primavera e viale Palmiro Togliatti alberi in strada e sui marciapiedi rendono la circolazione rallentata, più precisamente in via dei Faggi e via dei Lauri. Sulla Cassi in direzione Gra, in prossimità di via Leonessa un albero è caduto sul marciapiede, lato destro della carreggiata. Insomma è una conta che non finisce qui. Un elenco di interventi che sta mettendo a dura prova automobilisti e pedoni. Difficoltà anche in viale della Tecnica, all’altezza del civico 152, a due passi da Largo Mustafa Kemal Ataturk all’Eur, per la presenza di alberi sulla carreggiata in direzione fuori Roma. Circolazione in tilt per rami e tronchi in strada anche in via Anagnina e via di Campo Romano. E poi ancora a due passi dalle Terme di Caracalla alberi a terra e rami pericolanti su via Pannonia, all’altezza di via Tracia.

Ultimo aggiornamento: 11:54

