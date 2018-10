Roma, crollano 2 alberi in viale Policlinico: carabinieri aiutano anziana spaventata

I carabinieri sono intervenuti questa mattina in viale del Policlinico per due alberi caduti su automobili in sosta. Una donna di 85 anni, che si trovava a piedi con delle pesanti buste della spesa, stava per cadere ed impaurita dal crollo degli alberi ha chiesto aiuto ai militari. L’anziana (come riporta l'agenzia Nova) aveva tentato di chiamare un taxi trovandoli però tutti impegnati. Un militare ha perciò accompagnato la signora per un tratto di strada verso casa. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA