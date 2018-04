Roma, curato per un mal di schiena: muore di aneurisma addominale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lo hanno dimesso dal pronto soccorso con la diagnosi di dorsolombalgia, un forte mal di schiena, con il consiglio di farsi visitare da un chirurgo vertebrale, ma poco più di 48 ore dopo è morto in un altro ospedale per un aneurisma dell'aorta addominale. La procura di Roma ha aperto una inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un macellaio de La Storta, Giorgio Orsini, 54 anni e padre di tre figli, morto, secondo la famiglia, per una diagnosi sbagliata. È stata la moglie, assistita dall'avvocato Agostino...