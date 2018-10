Magliana, naufraga il rapinatore con il fucile da sub: cade con lo scooter dopo il colpo al supermercato

Con casco e bandana è entrato in un supermercato di via della Magliana a Roma e minacciando con un fucile da sub dipendenti e vigilanti si è fatto consegnare l'incasso di circa 1.600 euro. Subito dopo è fuggito a bordo di uno scooter ma, a causa di una manovra azzardata, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Il rapinatore, un 43enne romano con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di rapina, ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere.



In suo possesso, oltre al fucile da sub, i Carabinieri hanno trovato anche un taglierino. I militari dell'Arma hanno recuperato la refurtiva e riconsegnata al responsabile dell'esercizio commerciale mentre lo scooter utilizzato dall'uomo è risultato rubato lo scorso agosto e denunciato dal proprietario, un 46enne romano. Il rapinatore è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale S. Camillo, per le lievi contusioni riportate a seguito della caduta e poi in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

