Roma, Magliana: alla fermata del bus spunta un salottino al posto della pensilina

«E’ una delle fermate non considerate da Atac ma anche dalla politica per l’istallazione di una pensilina con seduta. Come noto i cittadini spesso superano le amministrazioni in concretezza ed inventiva ed anziché gettarle nei cassonetti o presso le aree dedicate, qualcuno deve aver preferito questa fermata, creando così una sorta di salottino di attesa», spiega il consigliere di Fratelli d’Italia dell’XI municipio, Marco Palma.«Una situazione che se non l’avessi fotografata testimoniandone la presenza in città - aggiunge Palma - potremmo serenamente sostenere che si potrebbe trovare in qualsiasi parte del mondo e certamente non in una Capitale come Roma, ma questo è». «Cercherò di trovare, dall’opposizione, una soluzione a questa situazione e, comunque, non comprendo come mai sul lato opposto la pensilina con la seduta, che resta comunque inadeguata, ci sia e dal lato in uscita città non ci sia. Avvierò una raccolta firme e, nel frattempo, invierò una nota ad Atac ed al Dipartimento per la mobilità».