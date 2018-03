Mondo di mezzo, chiesto aumento di pena per Carminati: «Riconosciuto boss dagli stessi criminali»

di Michela Allegri

«Carminati è un boss, così come lo chiamano i criminali nelle intercettazioni, riconoscendolo come capo e obbedendogli in virtù del potere criminale che gli riconoscono». Così il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini nel corso della sua requisitoria per il processo d'appello «Mondo di mezzo».



Il procuratore generale ha chiesto aumento di pena per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, contestando l'associazione di stampo mafioso. Per l'ex Nar sono stati chiesti 26 anni e 6 mesi (in primo grado ne aveva avuti 20) e per Buzzi 25 anni e 9 mesi, a fronte di una condanna a 19 anni inflitta in primo grado. Per quello che è considerato il braccio armato di Carminati, Riccardo Brugia, il pg ha chiesto 24 anni, mentre per lo "spezzapollici" Matteo Calvio sono stati chiesti 18 anni. La sentenza in settembre.



«I testimoni e le vittime delle intimidazioni quando sono venuti in aula, hanno avuto paura a parlare», ha aggiunto il magistrato, sottolineando l'influenza di Carminati sul presunto sodalizio.



