Roma, maestro privato picchiava e minacciava di morte i bambini: arrestato

Insegnante privato maltrattava, picchiava e minacciava di morte i bambini a lui affidati. La squadra mobile di Roma, al termine di un'indagine coordinata dal procuratore aggiunto del gruppo “violenza” Maria Monteleone, ha eseguito l’ordinanza della custodia cautelare in carcere nei confronti del maestro di corano H.M.A., cittadino del Bangladesh di 28 anni. Le indagini sono partite nel mese di gennaio in seguito alla segnalazione alla polizia da parte di alcuni vicini di casa che sospettavano parlavano di presunti maltrattamenti subiti da due bambini, durante lezioni a domicilio di religione islamica tenute dal maestro tre volte a settimana, in uno stabile nel quartiere di Torpignattara.



Le indagini hanno fatto emergere il « senso di ingiustizia » per i metodi di insegnamento che i bambini hanno subito. La “rete” sociale intorno ai minori, sia nel quartiere che nell’ambito scolastico, ha saputo farsi carico della loro richiesta di aiuto. Le immagini visionate dagli inquirenti hanno evidenziato i metodi non convenzionali usati dall’insegnante che, davanti alle difficoltà di apprendimento dei due minori, li offendeva, li minacciava di morte, utilizzando anche il manico di una scopa a scopo intimidatorio, con percosse che hanno provocato piccole lesioni sul corpo dei bambini e crisi di pianto. Il maestro di corano è stato rintracciato in strada mentre si dirigeva presso l’abitazione di un’altra famiglia della comunità bengalese per tenere lezioni di religione, ed è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di “Regina Coeli” .



Ai genitori dei minori maltrattati è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, come monito per aver “accettato” i metodi brutali e violenti dell’insegnante di religione, concorrendo nel reato a lui contestato.

