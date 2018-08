Roma, madre e figlio pusher a piazza Bologna: arrestati

Madre e figlio, 65 anni lei e 27 lui, entrambi romani, sono stati arrestati dagli agenti della polizia per spaccio di droga. Gli agenti del commissariato di Porta Pia sono intervenuti per una lite in via Berengario, nei pressi di piazza Bologna. Entrando nell'appartamento per accertare cosa fosse successo, hanno trovato e sequestrato 6 piante di marijuana, alcuni grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA