Londra, romana di 18 anni uccisa da baby-gang: i genitori accusano polizia e ospedale

di Raffaella Troili

Calci, pugni, in dieci contro una fino a ridurla in fin di vita. Una baby gang composta da ragazze inglesi di origine africana e lei, Mariam Moustafa, in compagnia di un amico, Pablo, che ha potuto fare ben poco. La giovane 18enne italiana di origine egiziana, è morta a Londra dove la famiglia si era trasferita da quattro anni dopo aver sempre vissuto a Ostia. Le bulle l'hanno seguita sopra un autobus e hanno cominciato a insultarla, «per motivi razziali» dicono i familiari che ora vogliono la verità, anche...