Roma, auto a noleggio si scontra con un'ambulanza che trasporta un ferito

Incidente questa mattina tra un'ambulanza con a bordo un paziente e un'automobile Chrysler Grand Voyager in viale delle Terme di Caracalla direzione largo Cavalieri di Colombo. Per cause in corso d'accertamento, l'automobile con noleggio da rimessa, alle 9 circa ha sbattuto contro un semaforo dopo essersi scontrata con un'ambulanza che stava trasportando un malato al Policlinico Umberto I. L'autista della Chrysler è stato trasportato all'ospedale San Giovanni. I sanitari a bordo dell'ambulanza sono stati medicati sul posto, mentre il paziente è stato trasportato in ospedale con un'altra ambulanza.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



