Il match di ritorno/ Capitale al riparo dal rischio barbari

di Ernesto Menicucci

Doveva essere solo una partita, tutt’al più una rivincita sportiva. E invece Roma-Liverpool rischia di diventare un fatto da cronaca nera. Un grande evento, quello previsto per mercoledì prossimo, trasformato in data da segnare in agenda con il bollino rosso (è il caso di dirlo, visto la maglia degli inglesi), dopo le violenze degli ultrà giallorossi davanti all’Anfield Road. Una di quelle giornate alle quali purtroppo la Capitale – tra black bloc e antagonisti vari – è...