Fiumicino, livellato il fondale della darsena dove ormeggiano le motovedette della Guardia Costiera

di Umberto Serenelli

E’ rientrato l’allarme per i mezzi navali della Capitaneria di porto dopo il livellamento del fondale in un tratto dello specchio acqueo della darsena di Fiumicino. Le unità di soccorso della Guardia costiera da alcuni mesi incontravano enormi disagi nelle operazione di ormeggio e di uscita dall’approdo a causa dell’eccessivo insabbiamento della darsena, correndo il rischio di danneggiare il guscio e eliche delle motovedette. La draga “Giove”, dell’impresa Cecinelli, ha stamane spianato fondale, che in alcuni punti era solo di circa un metro, portandolo a circa 2 metri e questo renderà più celeri le manovre di uscita dal porto-canale di Fiumicino soprattutto in casi di emergenza per soccorsi in mare legati anche alle esigenze dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46



