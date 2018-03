Roma, gira nudo per il palazzo per dare fastidio ai vicini: ecco l'ultima frontiera delle liti condominiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Atti osceni in condominio. La nuova frontiera delle liti condominiali è arrivata ai reati sessuali. Non solo pipì del cane sullo zerbino (del vicino), olio sulle scale, lanci di cric per il posto auto e di estintori dal terrazzo per interrompere festicciole altrui. Un quarantenne molesto a Montesacro, ha trovato un modo particolarmente insolente per perseguitare i vicini: girare nudo per le scale e in ascensore. E guai a mostrarsi infastiditi: «Che guardi», si è inalberato. Insolenze che venerdì mattina...