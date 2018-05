Roma, lite tra conviventi: trovate in casa piante di marijuana

Intervengono per una lite tra conviventi, i carabinieri trovano sul terrazzo di casa piante di marijuana. La coppia, un uomo di 39 anni e una donna di 50 anni, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti. Dopo aver calmato i conviventi, i militari hanno notato la presenza delle piante. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 290 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere venduta e 11 piante di marijuana di un'altezza compresa tra i 25 ed i 45 cm.

L'uomo è stato trattenuto in caserma, mentre la donna è finita ai domiciliari. Entrambi attendono il processo con rito direttissimo. Nel corso dei controlli sul litorale, inoltre, i militari hanno arrestato, in via Polonia, un 52enne per detenzione ai fini di spaccio di 25 grammi di hashish. L'uomo, perquisito, è stato trovato in possesso di droga nascosta in un cassetto e della somma di 130 euro.

