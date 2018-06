Roma, «Puoi spostare l'auto?» Il guidatore reagisce male, torna con una mazza e minaccia 80enne: «Ti uccido»

di Marco Carta

Viene redarguito per il parcheggio da un commerciante di ottanta anni: «Puoi spostare la macchina?». Ma invece di chiedere scusa e andarsene, aggredisce con una spranga di ferro un suo dipendente: «Io ti ammazzo». È Boccea ma sembra il Far West: la legge del più forte anche per un posto auto. E chi osa reagire alle prepotenze, rischia grosso. Come il commesso di un negozio di illuminotecnica di via Giovanni Tamassia, colpito alla testa senza motivo da un parcheggiatore pigro, un giovane romano di 40 anni...