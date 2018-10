Roma, l'opera lirica sbarca a Fiumicino e incanta i viaggiatori

Ultimo aggiornamento: 15:36

«Prosegue la stagione di concerti all'aeroporto Leonardo da Vinci che questa mattina ha ospitato due performance di musica lirica, nell'ambito della partnership tra Aeroporti di Roma e il Teatro dell'Opera di Roma. L'area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e l'area B dedicata ai voli nazionali ed europei hanno accolto i giovani artisti di Fabbrica, il primo Young Artist Program che dà la possibilità a talenti emergenti italiani e stranieri, già formati presso conservatori e accademie, di inserirsi nel mondo dello spettacolo, che si sono esibiti per i passeggeri in partenza». Così in una nota di Adr.«Nelle performance di oggi - si legge nella nota - i protagonisti, un soprano (Rafaela Albuquerque), un mezzosoprano (Sara Rocchi), un tenore (Domenico Pellicola), un baritono (Andrii Ganchuk) e una pianista (Susanna Piermartiri), hanno interpretato estratti da opere di Puccini, Verdi e Bizet. Dal Valzer di Musetta a La donna è mobile, dalle arie della Carmen al quartetto del Rigoletto per citarne alcuni. Tanti i passeggeri che hanno assistito entusiasti alle due esecuzioni della durata di 20 minuti ciascuna, immortalando l'insolita manifestazione con foto e video. Anche questo evento - conclude la nota - rientra tra le molteplici iniziative che la società Aeroporti di Roma ha avviato per migliorare la qualità del tempo trascorso in aeroporto, come vetrina culturale internazionale dovevengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla Capitale».