Gli studenti occupano il liceo Righi

Nuovo blitz degli studenti per interrompere l'attività didattica in una scuola: questo pomeriggio è toccato al liceo Righi, alla sede centrale di via Campania. Intorno alle 16, un gruppo di studenti si è barricato nella scuola e ha invitato, via social, i compagni a presentarsi nell'istituto. L'invito a prendere parte all'occupazione è rivolto, per adesso, soltanto agli interni: successivamente potranno entrare anche i non iscritti alla scuola. La preside, viene fatto sapere da ambienti scolastici, sta per sporgere denuncia alla polizia. Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA