«Continueremo ad usare la dicitura genitore 1 e 2 fino a indicazioni specifiche da parte del Miur. Ma è così in tante scuole». Lo dice la preside dello storico liceo Mamiani di Roma, Tiziana Sallusti in merito alla decisione di Matteo Salvini di ripristinare sulle carte d'identità la dicitura madre e padre.



«Aspettiamo eventuali indicazioni dal ministro. Al momento, per quanto riguarda il mio liceo, va bene così e non vedo nulla di negativo. Se il Miur dovesse cambiare la modulistica nazionale e mandare delle direttive in senso contrario alle scuole ovviamente ci adegueremo».

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:32



