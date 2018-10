Roma, pagare le gite con un'App: il liceo scientifico Aristotele vince il concorso"Start-up your life 2018"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il liceo Scientifico Aristotele di Roma si aggiudica il primo posto nel concorso "Start up Your life. Edizione 2018”, organizzato da UniCredit. Al concorso hanno partecipato circa 150 scuole aderenti all’omonimo programma lanciato dalla banca nell'ambito dell'iniziativa “Alternanza Scuola Lavoro” del ministero dell'Istruzione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza finanziaria e incoraggiare lo spirito imprenditoriale nelle scuole. Alla base della competizione, la realizzazione di un "project work" relativo all’ideazione, progettazione e sviluppo di un nuovo strumento o servizio di pagamento.E proprio il liceo romano ha vinto con il progetto “Teen Holiday Card”, un innovativo meccanismo di pagamento per comitive di giovani viaggiatori basato sull’idea di un fondo cassa elettronico, accessibile grazie a un’app. Come premio, riceveranno l’allestimento di un’aula multimediale con venti pc e stampanti da economia circolare.La premiazione è avvenuta a Milano nell’ambito del primo meeting nazionale di UniGens, l'associazione di volontari dipendenti ed ex dipendenti di UniCredit che sostiene le attività di UniCredit Social Impact Banking attraverso attività di mentoring e di formazione, offrendo le competenze dei propri associati a individui a rischio di esclusione, a microimprese e a imprese sociali meritevoli. Oltre ad alcune centinaia di dipendenti, i volontari UniGens sono stati tra i formatori che UniCredit ha messo a disposizione delle scuole coinvolte nel concorso. Social Impact Banking, già attivo in Italia e attualmente in fase di estensione nei principali Paesi in cui il Gruppo opera, è il programma della Banca che ha l’obiettivo di promuovere attività con un impatto sociale positivo attraverso tre filoni di intervento: microcredito, impact financing ed educazione finanziaria e inclusione.Durante l’evento, dal tema “Costruiamo insieme il futuro che sogniamo!”, Jean Pierre Mustier, CEO di UniCredit ha salutato gli oltre seicento volontari in platea commentando: «Per fare bene dobbiamo fare del bene. UniCredit è impegnata a costruire una società più equa e aperta: per questo siamo impegnati nell’identificare, finanziare e promuovere programmi con un impatto sociale positivo. Penso che il ruolo dei volontari sia fondamentale e che il loro impegno sia un elemento chiave per lo sviluppo sociale dei nostri territori. UniGens esiste grazie alla dedizione delle persone che nasce in un ambiente di lavoro positivo come il nostro, dove è importante l’impegno di tutti».