La Lega scende in piazza nel Municipio e chiede la riapertura del ponte di via Giulio Rocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega si mobilita nella Capitale, partendo anche dai Municipi. Alcune centinaia di persone hanno manifestato ieri per la riapertura del, che collega i quartierie chiuso ormai da più di due anni. A organizzare la protesta è stato il movimento guidato da Matteo Salvini, su iniziativa dei consiglieri del. «Oggi ci troviamo senza nessuna soluzione - ha dichiarato, capogruppo Lega del Municipio VIII - dicono che il ponte sarà abbattuto, ma non ci risulta ancora nessuna somma stanziata».«Noi come Lega abbiamo voluto protestare per la riapertura o la messa in sicurezza del ponte - prosegue Federici - abbiamo a cuore questo problema. Non ci fermiamo a una manifestazione, ma porteremo avanti la battaglia nelle istituzioni per dare delle risposte certe ai cittadini». Presente alla manifestazione anche, consigliere della Lega al Comune di Roma, che spiega: «Non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta dalla giunta Raggi e dell'Assemblea Capitolina. E a farne le spese, come sempre, sono i cittadini, che vedono il ponte chiuso da due anni e che verosimilmente non verrà riaperto prima di un anno».Anche, deputato Lega della Camera, ha detto la sua sul viadotto chiuso nel 2016 per i danni causati dal terremoto del Centro Italia: «È ora di dire basta e che noi istituzioni cominciamo un percorso serio per decidere di questo ponte. Gli spot sono utili solo per la campagna elettorale».consigliera della Lega del Municipio VIII, ecapogruppo Lega Municipio XI, hanno dichiarato attraverso una nota: «È una vergogna che da più di due anni questo ponte sia chiuso. Quello che ci appare assurdo è che nessuno dal comune del M5S, all’attuale Municipio VIII a guida Ciaccheri, abbia ancora affrontato seriamente la situazione. Non vogliamo prendere in giro i cittadini, ci vorrà tempo, ma dobbiamo dare i segnali concreti per dirimere questa importante criticità per tutti i romani che vivono il quartiere e per i tanti studenti dell’università Roma 3»