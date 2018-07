Effetto Lega a Roma, gruppo in Campidoglio e in sette municipi

di Simone Canettieri

« Roma diventerà capitale della Lega, appena ci saranno le elezioni » . Campidoglio, sala del Carroccio, nome evocativo e azzeccato per presentare le truppe di Salvini a Roma. Ovvero 11 consiglieri municipali e uno comunale, Maurizio Politi (per il collega Figliomeni le trattative sono ancora in corso). La Lega Lazio ha persentato presso la sala del Carroccio, in Campidoglio, le linee programmatiche e di strutturazione del partito.



Nasce quindi il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al gruppo misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori che spiega: «Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 consiglieri». «Lo spirito della Lega sbarca in Campidoglio. Presto ci prenderemo quello che è nostro anche nella città di Roma», promette Zicchieri.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



