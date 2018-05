Case di Affittopoli vuote da due anni: la beffa al Colosseo La mappa

di Lorenzo De Cicco

«Driiin, c'è nessuno?». Il citofono trilla a vuoto. No, non c'è nessuno nelle famigerate case comunali accanto al Colosseo, quelle che per mesi, nel 2014, hanno tenuto banco su giornali e tv per lo scandalo degli affitti stracciati, una vicenda rimbalzata sulla stampa di tutto il mondo. Sono vuote, abbandonate, dopo gli sgomberi del 2016, sulla strada giusta per diventare decrepite nel giro di qualche anno ancora, se questo incomprensibile immobilismo andasse avanti. Sarebbero un tesoretto che, se messo sul...