AAA cercasi aspiranti calciatori: al via le iscrizioni nella "Lazio soccer school"

Non solo per i tifosi della Lazio ma per tutti i ragazzi con la passione per il calcio: la società sportiva biancoceleste presenta il nuovo progetto "Lazio soccer school", una scuola in sostanza per bambini e ragazzi con un'età compresa tra i 6 e i 12 anni che saranno supervisionati direttamente dai tecnici della squadra di serie A con l'obiettivo di crescerli calcisticamente per scoprire nuovi talenti. Il tutto avverrà nella cornice rinnovata del "Campus Eur 1960", sul Lungotevere Dante 311, in Viale Marconi, agevolmente raggiungibile da tutta l’area sud di Roma.La Lazio Soccer School comprende: Programma con obbiettivi tecnici ma anche amichevoli durante l’arco della Stagione, il "Lazio day" ovvero la giornata di condivisione sportiva con tutte le "Lazio soccer school" d'Italia. E ancora biglietti per poter vedere le gare casalinghe della S.S. Lazio e un "summer camp" con specifico programma tecnico.La scuola per presentarsi al pubblico ha organizzato degli "Open day" nei giorni seguenti: mercoledì 5 Settembre, ore 17:00, per i ragazzi nati nel 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012; sabato 8 Settembre, ore 9:30, nati nel 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012; lunedì 10 Settembre, ore 17:00, nati nel 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 e giovedì 13 Settembre, ore 17:00, per i nati nel 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012. Per tutte le info sulle procedure di iscrizione è possibile contattare gli organizzatori allo 06-5565081 o al mobile 338-1113036 nonché visitare il sito internet www.campuseur.it