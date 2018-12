Lazio-Eintracht, centinaia di tifosi tedeschi in marcia verso Campo de' Fiori

Lazio contro l'Eintracht Francoforte, scatta l'allarme sicurezza. Centinaia di tifosi della squadra tedesca sono stati filmati, stasera, mentre marciavano in centro verso Campo de' Fiori. Tra oggi e domani nella Capitale sono previsti circa novemila tedeschi, di cui 400 ultrà.



L'allerta ordine pubblico è scattata già da ieri, con il piano di sicurezza illustrato ieri sera al tavolo tecnico presieduto dal questore Guido Marino. Particolare attenzione al rischio di scontri dopo i disordini avvenuti in occasione del match di andata e soprattutto perché non si esclude l'arrivo a Roma di supporter dell'Atalanta, gemellati con quelli del Francoforte.

Oltre allo stop alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori in vetro nelle zone nevralgiche, sono predisposti particolari servizi di vigilanza e pattugliamento già da oggi nei pressi dello stadio e nelle zone maggiormente frequentate del centro storico. L'ingresso della tifoseria tedesca all'Olimpico è stato anticipato alle ore 15.30 per facilitarne l'afflusso, mentre dalle 16 verrà interdetto il traffico veicolare verso l'impianto.