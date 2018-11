Roma, ultras laziali allo stadio nonostante il Daspo e domani trasferta vietata ai marsigliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D.C.S., A.A. e M.E., romani di 31, 28 e 28 anni, sono i tifosi laziali che il 4 ottobre scorso, malgrado fossero daspati rispettivamente con provvedimenti dei Questori di Roma, Firenze e Verona, sono stati fermati per un controllo nei pressi dello stadio di Francoforte, dove avevano appena assistito all’incontro di calcio tra l’Eintracht Frankfurt e la Lazio. Per tale motivo e valutati anche i precedenti a loro carico, il Questore di Roma, su proposta della Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un ulteriore aggravamento della misura già in atto nei loro confronti.In particolare: nei confronti di D.C.S., conferma del Daspo a suo carico con scadenza nel 2026, con l’aggravamento dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mezz’ora prima e dopo gli incontri di calcio della Lazio; nei confronti di A.A. che aveva già un Daspo con scadenza nel 2021, è stato notificato ulteriore provvedimento di scadenza al 2023 mentre, il Daspo a carico di M. E., che scadeva nel 2019 è stato "prorogato" dino al 2021. Anche per questi ultimi due, inoltre, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria mezz’ora prima e dopo gli incontri di calcio dei biancocelesti.A scoraggiare, invece, la trasferta dei tifosi tedeschi per il match di ritorno di Europa League previsto il 13 dicembre a Roma, ci ha pensato nei giorni scorsi il presidente dell'Eintracht Francoforte, Peter Fischer che ha messo in guardia i suoi dagli ultras della Lazio, da lui definiti «estremisti e violenti», lanciando il monito: «Restate a Francoforte».Per l’ incontro di calcio tra la Lazio e Olympique Marsiglia, invece, in programma alle ore 18.55 di giovedì allo Stadio Olimpico, il Prefetto di Roma, dopo i disordini in Franica, ha emesso un’ordinanza di divieto di trasferta per i tifosi ospiti.