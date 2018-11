Roma, manutenzione verde: «Da lunedì lavori in tutta la città»

«È stata aggiudicata la gara europea che è durata due anni. È una gara molto lunga ma siamo riusciti ad aggiudicarla. Da lunedì 19 novembre partiranno i lavori in tutta Roma e il programma sarà pubblicato sul sito del Comune. Ci saranno 46 squadre in giro per Roma per la manutenzione dei nostri parchi». Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa con l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari e al presidente della commissione competente Daniele Diaco (M5S). « Roma diventa un grande laboratorio di manutenzione del verde. Iniziamo a dare normalità ad una situazione che non era normale con luoghi che sono stati abbandonati», ha detto Montanari.

«La gara è stata divisa in 5 lotti territoriali ed è stata aggiudicata con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggioso», ha sottolineato la sindaca. Il bando europeo in questione vale 4 milioni di euro e da lunedì si concretizzerà nello sfalcio dell'erba, nella pulizia e nelle potature di cespugli e siepi. Raggi presentando il programma ha ricordato: «Il Servizio Giardini è stato decimato nel corso degli anni e mai ricostituito, si è andati avanti con esternalizzazioni spinte. Purtroppo mafia capitale ha spazzato via tutto quello che c'era e noi siamo partiti da zero. Il primo mese di programmazione avrà una funzione prevalentemente di test. Noi testeremo le cadenze per capire se il programma può essere migliorato». Diaco ha parlato dell'impegno per la legalità. Sta per andare in porto, sempre secondo quanto riferisce la prima cittadina, anche la gara per la manutenzione del verde verticale, ovvero gli alberi: «È nelle fasi ultime di aggiudicazione. Stiamo stressando gli uffici. Io spero che nel più breve tempo possibile potremo dare l'annuncio. Nel frattempo abbiamo effettuato gare ponte».

