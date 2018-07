Roma, emergenza buche: al via i lavori su viale Marconi e Colombo

Sono iniziati i lavori di manutenzione di viale Marconi, a partire da Piazzale Tommaso Edison fino all'innesto con via Cristoforo Colombo,su entrambi i sensi di marcia. Il Campidoglio spiega che l'intervento è volto a mettere in sicurezza la strada nei punti più pericolosi: saranno quindi ripristinati tratti di asfalto e la segnaletica. Inoltre, a partire dalla seconda metà del mese di luglio inizierà la manutenzione con fresatura e tappetatura di circa 15mila metri quadri delle corsie centrali e di parte delle complanari di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Laurentina in direzione Roma centro, fino alla corrispondenza dell'incrocio con via Alessandro Severo. Gli interventi su viale Marconi e via Cristoforo Colombo costeranno circa 500.000 mila euro. «Le strade di Roma Capitale sono costantemente sotto la nostra attenzione - dichiara l'Assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta - abbiamo programmato oltre 90 lavori, quaranta in corso alcuni dei quali già terminati, e in partenza per l'estate ce ne saranno molti altri».

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



