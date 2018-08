Roma, traffico in tilt per i lavori sui tram a Porta Maggiore

Traffico in tilt stamane a Roma in zona Porta Maggiore-San Lorenzo. I disagi per gli automobilisti derivano dall'avvio dei lavori di riqualificazione della rete dei tram che andranno avanti nel mese di agosto. Il cantiere partito oggi, prevede bus sostitutivi per i tram ma ha un impatto anche sulla viabilità privata con la chiusura

parziale di piazza di Porta Maggiore/piazzale Labicano.

