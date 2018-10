Roma, al via lavori di manutenzione nelle fontane del Centro

Al via i lavori di manutenzione nelle fontane di Roma. Si parte da piazza di Spagna e Santa Maria in Trastevere. «Finalmente dopo tante sollecitazioni e commissioni municipali, i lavori di manutenzione delle 152 fontane cittadine di Roma sono iniziati, grazie al lavoro del Dipartimento Simu di Roma Capitale (Lavori Pubblici) e assessorato Infrastrutture. I lavori si protrarranno fino alla fine del 2019, saranno fatti su tutte le fontane settimanalmente e su altre ogni due settimane. Gli interventi prevedono lo svuotamento, la spazzatura, il ripristino degli apparati elettrici ed idraulici e la cloratura». Lo annuncia Stefano Marin, presidente della commissione Lavori pubblici Municipio Roma centro storico.



«Oggi sono partiti nel Municipio I dalle fontane a Piazza di Spagna, a Piazza delle Cinque Scole e a Piazza Santa Maria in Trastrevere. Nei prossimi giorni proseguiranno al Belvedere Villa Caffarelli, Piazza Campitelli, ai due Leoni sulle scale del Campidoglio, Borgo Pio, Mole Adriana e via della Conciliazione, a via della Conciliazione, Piazza del Popolo Piazza Mazzini, Monte Grappa, Piazzale degli Eroi».

