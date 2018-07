Roma, la discarica Laurentino 38: «Qui rifiuti di altri quartieri»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rifiuti. L'odore è forte e sgradevole. Il paradosso di Laurentino 38 è che i cassonetti sono semivuoti, anzi l'Ama ieri dopo la rivolta del giorno prima ha incrementato i passaggi, ma i rifiuti sono accumulati sulla strada. Sacchetti dell'organico, cartoni, anche divani, piccole colline dove un tempo c'erano i ponti, in via Marinetti, all'altezza di via Gogol. L'altra sera un gruppo di cittadini esasperato ha gettato la spazzatura in mezzo al traffico, bloccando la circolazione. L'Ama, chiamata dalla...