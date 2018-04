Roma, «Correte, c'è un uomo che si vuole lanciare nel vuoto». Invece era un ladro

di Marco De Risi

Sembrava un ubriaco che stando sul tetto di un supermercato di Ciampino stava rischiando la vita. Per questo i residenti si sono presi a cuore la sorte di quell’uomo chiamando subito i pompieri e la polizia. Ma le cose stavano diversamente: quell’uomo sul tetto era un ladro ed armeggiando sopra il supermercato è riuscito ad introdursi all’interno per rubare generi alimentari ma anche qualche soldo nelle casse.



L’allarme è scattato stanotte, dopo l’una. ”C’è un uomo che barcolla sul tetto del supermercato in via delle Mura Francesi. Presto venite che si vuol togliere la vita”, di questo tenore le telefonate dei residenti alle forze dell’ordine. I pompieri, dando per buona la segnalazione, sono arrivati anche col telone di salvataggio. Ma stranamente, non c’era nessuno sul tetto. I poliziotti, pistole in pugno, hanno fatto un sopralluogo all’interno del supermercato e nella penombra si sono imbattuti nell’uomo che stava sul tetto che non voleva togliersi ma che era intento a rubare. Così per l’individuo, un italiano sulla quarantina, sono scattate le manette per furto.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



