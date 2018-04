Ladro di identità: per 30 anni un romano ha accollato a ex cognato multe, reati, incidenti e persino una moglie e una figlia

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per trent'anni ha vissuto la vita di un altro. Individuato a Roma e spedito a giudizio un ladro di identità: si tratta di un cinquantenne che ha trascorso la maggior parte della propria esistenza fingendosi un'altra persona, un ex cognato mai più rivisto, sul quale per tre decenni ha catapultato tutto ciò che riteneva una grana, dalle multe a un matrimonio e persino una figlia. Non appena c'era da sfuggire a una contravvenzione, tirarsi fuori da un guaio, accollare un reato, Renato Fasani, classe 1959, di casa...