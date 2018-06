Roma, ladri seriali nei negozi di abbigliamento: i carabinieri arrestano due peruviani

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due cittadini peruviani, di 22 e 55 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto continuato aggravato in concorso. Impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri sono intervenuti in via Fabio Massimo dove i ladri avevano appena derubato la titolare di un negozio, sfilandole la borsa in un momento di distrazione mentre era intenta a servire alcuni clienti. I due complici sono stati trovati in possesso anche di altra refurtiva, sei capi di abbigliamento asportati poco prima da un negozio di via Ottaviano. I Carabinieri hanno recuperato quanto rubato, riconsegnandolo ai proprietari, e hanno portato gli arrestati in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Martedì 12 Giugno 2018



