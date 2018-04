Sorpresi a caricare moto su un furgone: ladri arrestati a piazza Vescovio

Sorpresi a rubare moto a piazza Vescovio. L'attenzione di un agente della polizia di Stato libero dal servizio è stata attirata, nel primo pomeriggio di ieri, da un furgone che seguiva uno scooter con due persone a bordo. Quando i due mezzi si sono fermati accanto a delle moto parcheggiate, intuendo che i tre volessero rubarle, ha telefonato ai colleghi in servizio in quel momento, appostandosi per poter continuare ad osservare gli uomini senza essere visto. Pochi istanti dopo, sono arrivate le pattuglie dei commissariati Vescovio e Porta Pia, che hanno «pizzicato» gli uomini mentre caricavano una moto sul furgone: F.S. e F.F., entrambi romani, rispettivamente di 41 e 44 anni, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Sono in atto indagini per individuare il terzo individuo che è riuscito a scappare.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA