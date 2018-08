Roma, ruba in una casa all'Eur e fugge con il complice: preso

È stato sorpreso mentre, insieme a un complice, stava uscendo da un'abitazione di via Antonio dè Berti, in zona Eur, dove aveva appena commesso un furto: l'uomo, un 23enne albanese, è stato arrestato dagli agenti della polizia del reparto volanti dopo un inseguimento. Fuggiti a piedi dal posto, i due hanno attraversato alcuni giardini privati inseguiti dagli agenti fino a raggiungere un'auto, parcheggiata poco distante. Quando hanno visto arrivare altre volanti, intervenute in aiuto ai colleghi, i ladri hanno abbandonato il veicolo e la refurtiva e poi, dopo aver scavalcato un muro di cinta di un parco, hanno continuato la loro fuga. Poco dopo il 23enne, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. All'interno del veicolo sono stati trovati e sequestrati arnesi da scasso. Continuano le indagini per l'identificazione del complice che è riuscito a scappare.

Sabato 25 Agosto 2018



