Roma, arrestati per furto in negozio: a casa deposito di merce rubata

Ladri di professione. Nella casa di due colombiani arrestati per furto i carabinieri hanno trovato un vero e proprio deposito di merce rubata. Ieri pomeriggio, i militari di piazza Dante erano intervenuti in seguito a una richiesta giunta al 112 da parte del personale di un grande magazzino in piazzale Appio. I due colombiani, un uomo e una donna di 56 anni, erano stati bloccati perché trovati in possesso di numerosi prodotti, del valore di 1.800 euro circa, occultati all'interno di una borsa schermata per eludere i dispositivi antitaccheggio.



Nelle tasche di uno dei ladri, i carabinieri hanno trovato alcune ricevute di pagamento di utenze riconducibili ad un appartamento in piazza San Giovanni di Dio che hanno deciso di controllare. All'interno hanno scoperto un vero e proprio deposito di merce rubata, ancora tutta etichettata, prezzata e altre borse schermate.



Sono stati rinvenuti e sequestrati 8 confezioni di profumo di una nota marca, due paia di occhiali da sole, diverse collane, bracciali e vari capi di abbigliamento. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Accertamenti sono in corso al fine di restituire l'ulteriore materiale rinvenuto all'interno dell'abitazione.

