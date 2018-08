Ladispoli, vandali in azione nell'area archeologica della Grottaccia

Vandali ancora una volta in azione nell'area archeologica della villa romana della Grottaccia. Nella notte alcuni malintenzionati si sono introdotti nell'area arrecando danni alle strutture presenti e rimuovendo le recinzioni di protezione che sono state messe perché si sta effettuando la messa in sicurezza del sito». Così una nota del Comune di Ladispoli.

«Siamo molto amareggiati di questo nuovo atto vandalico ai danni di un'area archeologica soprattutto perché è situata nel pieno centro di Ladispoli e perché questa è l'ultima di una lunga serie di azioni di danneggiamento ai danni dei nostri beni archeologici - dice la Delegata al Patrimonio Storico e Archeologico del Comune di Ladispoli, Annalisa Burattini - come amministrazione ci attiveremo per dotare, quanto prima, l'area di un sistema di videosorveglianza perché non è possibile continuare a dover fare sempre la conta dei danni che vengono arrecati al nostro patrimonio culturale. Desidero ringraziare la Protezione Civile Comunale che si è prontamente attivata per ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno dell'area».

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



