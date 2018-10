Roma, nudo sotto la pioggia: la foto del naturista per le strade diventa virale

Ultimo aggiornamento: 17:02

Scompiglio ieri a Ladispoli dove un uomo completamente nudo ha passeggiato sotto la pioggia. E' stato immortalato da diversi passanti che hanno postato subito la foto di Facebook. L'immagine dell'uomo nudo - bianco, calvo, sulla quarantina e senza vistosi tatuaggi - accanto a un'auto ha scatenato i commenti sul gruppo Fb Ladispoli news dove gli internauti si sono sbizzarriti tra mille ricostruzioni, ipotizzando anche che l'uomo sia stato sorpreso in una situazione amorosa clandestina che l'avrebbe costretto a correre via, appunto, senza vestiti. In verità il naturista sembrava non avere fretta.Sono stati avvertiti anche carabinieri e polizia locale ma a ogni segnalazione - in via Ancona e poi in via Flavia - non hanno poi trovato nessuno. L'uomo è stato bravissimo a scomparire nel nulla. Sul posto anche un'ambulanza del 118.