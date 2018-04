Ladispoli, ossa etrusche sulla spiaggia di Palo

di Mirko Polisano

Appartengono probabilmente a una catacomba etrusca le ossa rinvenute ieri pomeriggio sulla spiaggia di Marina di Palo a Ladispoli. A fare la scoperta è stato un passante, durante una passeggiata tra le dune mediterranee. L’allarme è scattato al centralino del 112 e del caso si stanno occupando i carabinieri della locale stazione. I militari, visti anche i precedenti, ipotizzano che possa trattarsi di uno scheletro di età romana. Non è la prima volta che accade a Ladispoli un ritrovamento del genere.



Ormai gli archeologi ne hanno la certezza: la sepoltura riemersa ieri è la quinta intercettata negli ultimi quattro anni e mezzo. Secondo gli esperti, potrebbe esserci un’autentica necropoli romana sul mare, che si estende lungo la costa e portata alla luce dalle continue mareggiate che da mesi stanno mettendo in ginocchio la spiaggia del litorale romano. Evidentemente, la scorsa notte c’è stata l’onda lunga che ha eroso la parete di falesia e ha scoperchiato la tomba. Il mare l’ha restituita. A un primo sopralluogo tecnico, si tratterebbe di resti ossei di un adulto. L’ultimo episodio si registrò la scorsa estate quando su quello stesso tratto di costa fu ritrovato un teschio e una tomba etrusca. In molti si fermarono davanti ai resti per scattare foto e selfie.

Sabato 7 Aprile 2018



